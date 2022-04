"Attenzione ai truffatori", il comune mette in guardi i cittadini

"Nella zona dell'alta Brianza ci sono stati casi di truffa in questi giorni. Falsi tecnici dell'acqua, gas e comunali sono entrati nelle case di anziani con delle scuse derubandoli. Avvisate gli anziani di non aprire a nessuno. I tecnici non entrano in casa e di avvisare immediatamente le forze dell'ordine nel caso qualcuno si presenti alla porta". Questo l'avviso diffuso dal comune di Besana Brianza nei giorni scorsi dopo le segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza su tentativi di raggiro avvenuti nel comune e nel circondario.

La tecnica è più o meno sempre la stessa: sedicenti incaricati di aziende che si occupano di fornitura di gas o acqua che asseriscono di dover effettuare un controllo qualità sulle tubature o gli impianti, cercando di guadagnarsi la fiducia delle vittime che sempre più spesso sono anziani soli in casa. Soprattutto in queste giornate di festività in cui magari i familiari partono per qualche giorno.

L'attenzione da parte delle forze dell'ordine del territorio nei confronti del fenomeno resta alta e numericamente non è stato rilevato un aumento di episodi nell'ultimo periodo perchè i tentativi di raggiro, purtroppo, risultano quotidiani. L'invito è a tenere alta l'attenzione, non aprire a sconosciuti e verificare l'identità di chi eventualmente si presenta come incaricato di una azienda per un servizio. In caso di necessità contattare il 112.

Di seguito alcuni consigli del comando generale dei carabinieri per prevenire le truffe.

"Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell'INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell'ordine. ... "non sempre l'abito fa il monaco". Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita del tecnico" si legge nel vademecum contro le truffe.

Alcuni consigli