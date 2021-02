Si rompe un tubo del teleriscaldamento, "geyser" in strada a Seregno

Una tubatura rotta e una "nuvola" di acqua e vapore in strada. Intervento dei soccorsi a Seregno sabato mattina quando in via Rossini - per cause da accertare - si è rotta una tubazione della rete di teleriscaldamento.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti poco prima delle 8 con un'autopompa da Lazzate e gli agenti della polizia locale. Sul posto anche i tecnici dell'azienda che si occupa della fornitura. Il tratto è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza.