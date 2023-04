Perché la galleria di Monza (con i suoi 200 milioni di veicoli) è il tunnel dei record

Duecento milioni di veicoli hanno attraversato Monza sottoterra dal 3 aprile 2013 a oggi. Il tunnell della Ss36 compie oggi dieci anni. Era il 3 aprile 2013 quando è stata aperta al transito la galleria urbana di Monza della SS36. Ma dell’ipotesi di una galleria urbana si parlò per la prima volta nel novembre 1996. Un chilometro e 805 metri: una delle due più lunghe d’Europa sotto una città (l’altra è a Madrid).

“Da allora ad oggi sono transitati nel tunnel, invece che in mezzo alle case, almeno 200 milioni di veicoli (il 30% camion)” specificano dall’associazione Hq Monza che ha fatto un bilancio sulla storia con i i numeri e i record della galleria. “Nel ricordare con soddisfazione questo anniversario, in quanto capofila delle cinque associazioni che hanno proposto la galleria, facciamo un bilancio della realizzazione (tunnel sotto e strada e verde sopra), non senza dimenticare alcuni problemi esistenti. Con l’occasione, rendiamo noti alcuni retroscena inediti della lunga battaglia che ha portato alla realizzazione dell’opera” hanno annunciato.

Il tunnel monzese da record

Il tunnel urbano di Monza ha tre corsie per senso di marcia, più piazzole di emergenza, in due canne distinte tra loro accessibili per le emergenze grazie a due bypass con paratie mobili. Ogni canna è larga 14 metri. Sono stati necessari 330mila metricubi totali di calcestruzzo, rampe di accesso escluse, 28mila tonnellate di acciaio per le armature e 9mila travi in cemento armato con 8mila viaggi notturni di autoarticolati per portare via la terra scavata. Dispone di due centrali di ventilazione, filtraggio e disinquinamento dell’aria e di tredici uscite di sicurezza con sistemi antifuoco all’avanguardia. Ventidue sensori che rilevano diversi parametri del traffico, capaci anche di identificare i trasporti pericolosi e pre-attivare l’impianto antincendio a tre livelli. Sopra il tunnel sono stati piantati 2.700 tra alberi e cespugli.

Cosa chiedono i monzesi

“L’impianto di disinquinamento viene a nostro avviso gestito da Anas in modo troppo “parsimonioso”. Entra in funzione solamente in caso di accatastamenti o code intense, mentre sarebbe utile e opportuno sempre nelle ore di punta” precisano dall’associazione. “La galleria va lavata più spesso: in dieci anni ci risulta sia stato fatto solo due volte. E’ importante perchè le pareti, trattate con vernici al biossido di titanio, trattengono PM10 e PM5 con efficienza soltanto se pulite con regolarità”. E ancora la sicurezza. “E’ aumentato negli anni il numero degli automobilisti che hanno preso “troppa confidenza” con il tunnel. Si registrano spesso velocità elevate rispetto al limite di sicurezza di 90 kmh. Per fortuna, gli incidenti sono stati in questi anni pochi e non gravi, ma il rischio - in una galleria - richiede sempre massima prudenza”. “Rinnoviamo ad Anas la richiesta di far omologare i rilevatori di velocità che già esistono nella galleria, mettendoli poi a disposizione della Polstrada in funzione di veri e propri Autovelox”.

E qualche criticità al di là del traffico nelle ore di punta è stata rilevata anche in superficie. “La condizione del verde in superficie è allarmante, tale da compromettere i risultati di un progetto che, ricordiamo, è stato steso dall’architetto paesaggista Kipar e realizzato da una azienda specializzata che è la stessa che cura i giardini della Reggia di Caserta e importanti parchi a Roma”. “Ci sono alberi e cespugli morti che non vengono sostituiti, i bellissimi ciliegi sono privi delle necessarie potature, molte piante risultano danneggiate alla base da un uso incauto dei tagliaerba a filo, alcuni tronchi secchi non rimossi sono in marcitura e attaccati da funghi. Non solo. I marciapiedi sono pieni di erbe infestanti, le aiole evidenziano cartacce e piccoli rifiuti, sintomo di una scarsa pulizia prima o dopo la tosatura dell’erba. Inoltre, nei mesi estivi continua a restare inutilizzato o sotto utilizzato il sistema fisso di irrigazione”.