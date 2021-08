La stanza della casa-vacanze satura di gas poi l'esplosione, ferita una 53enne monzese

L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 20 agosto a Melendugno, in provincia di Lecce. La donna, turista monzese, è stata accompagnata in ospedale in condizioni serie

Una donna di Monza, una turista di 53 anni, è rimasta gravemente ferita nella mattinata di venerdì 20 agosto in Puglia. L'incidente che ha causato una deflagrazione all'interno di una stanza di un bed&breakfast nelle campagne di Melendugno ha causato il ferimento della donna brianzola e ingenti danni negli ambienti della struttura ricettiva.

L'allarme è scattato lungo la via provinciale 148 che collega Borgagne alla località marina di Torre Sant’Andrea. In casa, secondo quanto riferito da LeccePrima, c'era la vittima che è stata travolta dall’onda d’urto. La donna è rimasta ferita: soccorsa e raggiunta dagli operatori del 118, è stata accompagnata presso l’ospedale “Vito Fazzi” per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono apparse piuttosto preoccupanti: dopo le prime medicazioni, è stata infatti trasferita presso il Centro grandi ustionati del "Perrino" di Brindisi, a causa delle bruciature di secondo grado riportate su tutto il corpo.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Melendugno, anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’immobile, danneggiato dall’episodio. Diverse, infatti, le conseguenze su mobilio e infissi, anche se in fase di precisa quantificazione. Verifiche in corso, anche alla presenza dell’Ufficio tecnico comunale, per accertare la tenuta della struttura turistica che potrebbe essere dichiarata inagibile.