"Come non pagare il casello della tangenziale", il video tutorial sui social

Un tutorial per evitare di pagare il pedaggio della tangenziale. Nessun trucchetto per disattivare le casse automatiche della barriera del pedaggio, nessun reato. E tecnicamente nessuna esortazione all'illegalità. Ma un percorso alternativo con un itinerario mostrato in presa diretta con un tratto di strada urbana che aggira il casello ed evita il pagamento di 2,30 euro di pedaggio per la tratta, scegliendo una deviazione lungo la viabilità ordinaria.

E' l'insolito video caricato ormai tempo fa su una piattaforma di condivisione social dal titolo "Tutorial, come non pagare il casello di Sesto San Giovanni, tangenziale nord". E nel percorso alternativo efffettuato e illustrato dall'autore, si passa anche da Monza. Tre minuti di video in cui da una vettura in movimento si riprende il percorso: l'auto esce a Sesto San Giovanni (Marelli, I Maggio) e poi prosegue lungo la viabilità ordinaria immettendosi all'altezza dello snodo viabilistico a ridosso del centro commerciale Il Vulcano, attraversando il villaggio Falck e la Pelucca lungo viale Italia.

Oltre alle immagini anche le indicazioni: "Passa i tre semafori successivi". Poi si imbocca il cavalcavia e al semaforo si tiene "la corsia di destra" proprio lì dove si passa il confine e si entra nel territorio del comune di Monza. E poi si rientra in A52, tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni.

"2,30 euro al giorno per due - mattina e sera - per 5 giorni a settimana fanno 23 euro": un conto a spanne che si avvicina a 96 euro ogni mese e oltre mille euro l'anno. "Non mi sono mai lamentato di pedaggi o altro però troviamo una soluzione" è l'appello lanciato dall'autore il cui video ha totalizzato poco più di duemila visualizzazioni rilevando il fatto che magari qualcuno utilizza la tratta anche solo per un'uscita ed è obbligato a pagare il pedaggio.