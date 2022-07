Perde i sensi in auto a bordo strada con la figlia nel seggiolino: era ubriaca

Qualcuno ha notato una donna priva di sensi, a bordo di un'auto ferma sul ciglio della strada, in pieno giorno, con una bambina anche lei addormentata, nel seggiolino, e sul sedile passeggero un alano. E ha dato l'allarme. I passanti hanno fermato una pattuglia della polizia locale impegnata in città per un controllo e di passaggio in via Milano, credendo che la signora avesse bisogno di aiuto.

L'episodio risale a fine giugno, una domenica pomeriggio. Il personale in servizio ha cercato di svegliare la donna al volante di una utilitaria che era ferma in via Milano ma la signora non rispondeva agli stimoli uditivi e sul posto è giunta anche una ambulanza. Nel veicolo, che era fermo con i finestrini abbassati, erano presenti una 35enne residente in città con al seguito una bambina di sei anni che stava dormendo anche lei, nel seggiolino, e un grosso cane.

Dai primi accertamenti è emerso che la 35enne risultasse non completamente lucida così la conducente è stata sottoposta a un pre-test e poi all'alcoltest per verificare il tasso alcolemico e il risultato ha dato esito positivo. La donna aveva nel sangue alcol per oltre 1,5g/l, con un valore tre volte oltre il limite consentito. Per la signora è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Agli agenti ha spiegato di essere rientrata da una grigliata.