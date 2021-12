Chiama i carabinieri per una donna ubriaca nel suo bar ma finisce nei guai per il green pass

Era già ubriaca e continuava a chiedere altra birra e a molestare i clienti. Ed era dentro il locale senza green pass. Ma soprattutto era entrata senza che nessuno effettuasse un controllo, motivo per cui nei guai è finito anche il gestore del locale.

E' successo a Seregno, nel corso della nottata di venerdì 10 dicembre, quando intorno alle due una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno è intervenuta presso una nota birreria della zona in seguito alla segnalazione di una donna ubriaca che stava molestando i clienti e continuava a richiedere ulteriori boccali di birra. E a prendere il telefono per far accorrere i carabinieri era stato proprio il gestore.

Durante il controllo i militari hanno però scoperto che la donna, una 52enne residente a Milano, che è apparsa in evidente stato di alterazione psico-fisica da abuso di alcol, era seduta a un tavolo all’interno del locale intenta a consumare patatine e birra. Ma non aveva il green pass. Per la cliente e per il titolare è scattata una multa in seguito alle violazioni relative alle prescrizioni per l’accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso (art. 9 bis co. 1 let. a) e all’obbligo della verifica del rispetto delle predette prescrizioni (art. 9 bis co. 4). La sanzione prevista varia da 400 a 1000 euro e il locale è stato segnalato alla prefettura.