Contromano e ubriaca in auto davanti a caserma dei carabinieri poi fugge: denunciata

Un'auto che percorre la via con un'andatura incerta e si schianta contro alcune biciclette parcheggiate sul lato della strada. Poi riprende la marcia e cerca di allontanarsi.

Questa la folle scena che mercoledì intorno alle quattro, nella nottata dell'Epifania, in una Monza in zona rossa e in orario di coprifuoco, è stata notata da un militare in servizio dalle immagini riprese da una delle telecamere di sicurezza del comando dell'Arma dei Carabinieri.

L'occhio elettronico puntato su via Volturno ha immortalato una Citroen C3 che percorreva contromano il tratto a senso unico dove è presente l'ingresso del comando provinciale e immediatamente è scattato l'intervento dei militari. I carabinieri si sono messi sulle tracce del veicolo con al volante una donna che è stato intercettato e fermato poco dopo in viale Europa al termine di un inseguimento in cui la conducente aveva provato a far perdere le proprie tracce.

Una volta fermata la donna - una 45enne brianzola residente in città - è stata sottoposta al test dell'etilometro che è risultato positivo. Per la signora, incensurata, che guidava con in corpo alcol per un valore quattro volte superiore al limite consentito (2 g/l), è scattata una doppia denuncia per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale.

FOTO - La vettura in contromano in via Volturno