Ubriachi in pieno giorno nella piazza monzese: due uomini multati

Multati perché sorpresi mentre erano ubriachi in piazza. A Monza gli agenti della polizia di Stato hanno sanzionato amministrativamente due uomini per ubriachezza molesta in piazza Cambiaghi.

Il personale della questura ha effettuato un giro di controllo nell'area mercoledì, nel primo pomeriggio, nell'ambito del piano di monitoraggio del capoluogo brianzolo con controli nelle principali zone degradate e piazze di spaccio. E in piazza Cambiaghi gli agenti hanno trovato un 42enne, con precedenti per furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e un 38enne, con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Per entrambi è scattata una multa che potrebbe arrivare fino a 309 euro per ubriachezza molesta.

"Nei confronti degli stessi è stato adottato il provvedimento dell’Ordine di Allontanamento (ODA) con l’obbligo di non avvicinarsi alle aree di piazza Cambiaghi, via Azzone Visconti e via Santa Maddalena, in caso di successiva reiterazione di analoghe condotte, gli stessi saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 200 a 600 euro e saranno destinatari del provvedimento di un Divieto di Accesso alle aree Urbane (c.d. D.ac.ur) da parte del questore di Monza" spiegano dalla questura.