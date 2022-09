Ubriaco nei pressi dell'autogrill Brianza Sud: arriva l'ambulanza alle 3 di notte

Erano circa le 3.21 della notte appena trascorsa, tra il 23 e il 24 settembre, quando il 118 è stato chiamato per intervenire sull'autostrada A4 Torino Venezia, nell'area di servizio Brianza Sud. Il motivo dell'intervento, come riporta anche Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è l'intossicazione etilica di un uomo di 50 anni. Sul posto è arrivata in codice giallo un'ambulanza in codice giallo. Dopo aver verificato le condizioni dell'uomo e averlo assistito non è stato necessario ricoverarlo. Presente anche la polstrada di Novate. Non si segnalano feriti.