Guida a zig zag mentre beve birra, fermato e denunciato dai carabinieri

Guidava a zig zag, sbandando mentre in mano teneva una bottiglia di birra. Sul sedile, di fianco a lui, altre lattine vuote. Nella serata di domenica a Seregno i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno denunciato un uomo di 47 anni di Albiate.

I militari hanno notato una Citroen C3 nel corso di un ordinario servizio di prevenzione alla circolazione stradale e hanno effettuato un controllo constatando che l’uomo alla guida, un 47enne di Albiate, noto alle forze dell’ordine, era intento a bere una bottiglia di birra e accanto a sé, sul sedile del lato passeggero, aveva ulteriori bottiglie e lattine vuote.

Il 47enne si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Dal controllo in banca dati lo stesso risultava già recidivo per il reato di cui all’art. 186 C.d.s., nonché sprovvisto di patente di guida perché sospesa nel giugno scorso. La vettura è risultata sottoposta a sequestro e priva di copertura assicurativa.

Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza (di nuovo), guida con patente sospesa e con veicolo sequestrato e senza assicurazione.