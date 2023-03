L'uomo ubriaco al volante che sbanda e colpisce le auto in sosta come birilli

Guidava con un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito e, sbandando a destra e a sinistra, ha urtato tre auto in sosta, colpendole proprio come birilli. Era piena notte, qualche giorno fa a Mariano Comense quando i carabinieri sono intervenuti in via Vittorio Veneto dopo che l'unità radiomobile era stata allertata della presenza di una Fiat Punto che stava danneggiando altre auto parcheggiate. Al volante c'era un uomo residente a Giussano, in Brianza.

Giunti sul posto i militari hanno fermato un 48enne e dopo averlo sottoposto al controllo del tasso alcolemico, risultava avere un livello pari a 1,90 g/l, quasi 4 volte quello consentito per legge. L'uomo è stato denunciato a piede libero, la patente ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.