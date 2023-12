Beve e si mette alla guida, fermato e denunciato: in auto anche i due figli

Un controllo stradale di routine, lungo la provinciale Monza-Trezzo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza per un uomo che guidava con a bordo anche i due figli minorenni. E' successo a Busnago, nella giornata di giovedì 28 dicembre.

I carabinieri della compagnia di Vimercate, impegnati in un controllo stradale, hanno fermato un veicolo e l'uomo al volante, residente in zona, è subito parso strano, come se avesse bevuto. E così è scattato l'alcoltest e l'accertamento etilometrico ha dato esito positivo, rilevando un valore di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti.

Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Insieme al padre c'erano i due figli, in età scolare. In seguito all'accaduto del fatto è stata informata anche la Procura per i Minorenni.