Guida ubriaco e ha un colpo di sonno: finisce contro un albero e le auto parcheggiate

Era al volante con un tasso alcolemico quasi il doppio rispetto al limite consentito e ha perso il controllo del mezzo, abbattendo un albero, finendo contro diverse auto in sosta e danneggiando anche un cartello stradale. E' avvenuto a Giussano dove nella nottata di giovedì un ragazzo di 23 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane era al volante di una Mazda MX5 e stava rincasando intorno alle tre quando per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un albero, poi contro due autovetture in sosta e infine contro un cartello stradale, abbattendolo.

I soccorsi e la denuncia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Verano Brianza che, dopo essersi sincerati delle condizioni del conducente, fortunatamente illeso, hanno sottoposto all’alcoltest riscontrando un tasso alcolemico di oltre g/l 0,9 in entrambe le prove e procedendo quindi a denunciarlo in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica con constestuale ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo. Sul posto sono poi sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Seregno che hanno ripristinato la sede stradale rimuovendo l’albero e il cartello che erano stati abbattuti.