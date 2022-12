Guida (ancora una volta) ubriaco e causa un incidente stradale

E' stato sorpreso ancora una volta ubriaco al volante e per questo è stato denunciato. L'accertamento alcolemico è scattato dopo un incidente, causato proprio dal 44enne che al volante di una Renault Clio avrebbe omesso di dare precedenza a un incrocio.

I fatti sono avvenuti nel fine settimana a Besana Brianza dove i carabinieri della stazione di Giussano sono intervenuti in seguito a un sinistro stradale che aveva coinvolto due vetture in tarda serata in viale Kennedy, all'altezza dell'intersezione con via Matteotti. Per cause in corso di accertamento, un 44enne besanese, mentre era al volante della sua utilitaria, avrebbe omesso di dare la precedenza a una Mitsubishi Space Star condotta da un operaio 57enne di Mariano Comense.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, dopo aver messo in sicurezza l'area e aver effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto hanno sottoposto entrambi i conducenti al test etilometrico. Il 44enne è risultato positivo con alcol nel sangue oltre 1,2 g/l. Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza con ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. Il 44enne risulta recidivo alla guida in stato di ebbrezza.

L'uomo al volante dell'altro veicolo invece è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Desio per accertamenti.