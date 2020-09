Ancora un adolescente trovato in 'coma etilico' per strada: in ospedale in codice rosso

Ancora un giovane in gravi condizioni per aver bevuto più di quanto il suo corpo potesse sopportare. Ancora un intervento per soccorrerlo prima che le conseguenze fossero troppo gravi. Questa volta si tratta di un ragazzo di 19 anni che poco dopo la mezzanotte di mercoledì 2 settembre è stato trovato a Melzo, in via Curiel, con una pesante intossicazione etilica.

Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Melzo. Al momento dell'arrivo dei soccorritori che gli hanno prestato le prime cure per strada il 19enne aveva uno stato di coscienza alterata a causa del grave abuso etilico.

"Purtroppo non si tratta di un'eccezione", è stato l'amaro commento di un operatore di Areu sull'episodio. I casi di ragazzi, anche molto giovani, finiti in coma etilico sono molteplici. Si ricordano tra gli altri casi, una ragazzina [salvata](https://www.milanotoday.it/cronaca/coma-etilico-ragazza.html) in extremis dopo che gli amici anziché in ospedale l'avevano portata dall'amica; un [14enne](https://www.milanotoday.it/cronaca/ragazzino-alcol-soccorsi.html) in coma etilico soccorso grazie alla chiamata dei passanti mentre i suoi amici invece di aiutarlo ridevano e scherzavano; e una 17enne ricoverata sempre per lo stesso motivo dopo essere stata trovata [svenuta](https://www.milanotoday.it/zone/forlanini/ragazza-coma-etilico.html) per strada.