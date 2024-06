Ubriaco in strada in pieno giorno: soccorso un 78enne

Soccorsi in codice giallo a Carnate nella tarda mattinata di lunedì 3 giugno. Un'ambulanza del 118 è intervenuta in via Roma insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate pochi minuti prima delle 13. Qui alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo ubriaco, in strada.

Sul posto il personale sanitario ha trovato un italiano, classe '45, con sintomi da alterazione alcolica. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ambulanza all'ospedale di Merate. Si tratta di un uomo di 78 anni.