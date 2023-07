Parcheggia sul posto dei disabili ma passa la polizia, è anche ubriaco al volante

Era parcheggiato sul posto riservato ai disabili, con le quattro frecce attivate, senza essere a bordo. E in quel momento ha visto passare una pattuglia della polizia locale. Allora si è avvicinato al veicolo, è risalito a bordo e ha acceso il motore con l'intenzione di ripartire.

E' successo a Brugherio, nella serata di venerdì, nell'ambito dei controlli predisposti dalla polizia locale nelle serate della movida. Il conducente è stato efrmato in via San Maurizio al Lambro e gli agenti hanno chiesto all'uomo i documenti. Appena si sono avvicinati hanno notato gli occhi rossi e un forte alito vinoso, così hanno deciso di procedere con l'accertamento etilometrico.

Il test ha dato esito positivo: l'uomo è risultato essere al volante con un tasso di alcol pari a 1,15 g/l mentre il valore è sceso a 0,87 g/l nella seconda prova. Un tasso che gli è costato una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza. Non si tratta dell'unica denuncia per questa tipologia di reato.

Meno di un'ora dopo, sulla stessa strada, è stato fermato un'altro veicolo il cui conducente è risultato positivo ai controlli preliminari etilometrici. In entrambe le prove previste per legge, il 45enne, residente a Cologno Monzese, aveva un tasso compreso tra lo 0.8 e 1.5. Anche per lui è scattata una denuncia.