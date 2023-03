"Un uomo è svenuto" ma era ubriaco e si era addormentato in mezzo alla strada

Era così ubriaco da addormentarsi al volante, in mezzo alla strada. E quando i carabinieri sono arrivati sul posto insieme ai soccorsi del 118 hanno trovato l'uomo, un 38enne di origine peruviana, seduto al volante e ancora con una bottiglia di birra tra le gambe.

I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di domenica quando alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Seregno è giunta una richiesta di intervento da via Fratelli Bandiera: un passante segnalava la presenza di una Renault Megane con all’interno un uomo che apparentemente era privo di coscienza e accasciato sul volante. Quando le forze dell'ordine e il personale sanitario sono giunti sul posto hanno appurato che il 38enne, residente nel torinese, si era solo addormentato. E vicino a lui aveva la birra.

Svegliato e invitato a scendere dall’auto, l’uomo ha mostrato segni di ubriachezza tra cui evidenti difficoltà a riuscire a rimanere in piedi e, secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, in una nota, nella circostanza ha più volte sostenuto di credere di trovarsi a bordo di un furgone. Invitato a sottoporsi all’alcol test, il 38enne si è rifiutato ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.