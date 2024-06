Barcolla ubriaco in piazza con un coltello: denunciato un uomo a Busnago

Era in piazza, a tarda sera, con un coltello da cucina al seguito. Qualcuno ha visto quell'uomo, ubriaco e barcollante, e ha allertato i carabinieri. Per il 52enne, cittadino straniero, senza fissa dimora e con alcuni precedenti alle spalle, è scattata una denuncia per il possesso dell'arma bianca.

E' successo a Busnago, nel weekend. La chiamata con la segnalazione è arrivata intorno a mezzanotte tra domenica e lunedì da piazza Roma. Alcuni avventori di un locale situato nelle vicinanze avevano notato quell'uomo aggirarsi nei pressi di un pub, in stato di alterazione probabilmente causato dall'assunzione eccessiva di alcol. E aveva con sé un coltello: non lo impugnava contro nessuno e non stava minacciando alcuna persona ma la circostanza ha messo in agitazione alcuni presenti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vimercate che ha effettuato un controllo, sorpendendo il 52enne con al seguito la lama. Per l'uomo è scattata una denuncia per porto di oggetti atti a offendere e il coltello da cucina è stato sequestrato. E' stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasferito il 52enne in ospedale a causa di un malessere per eccesso di alcol.