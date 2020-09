Tragedia in Croazia, uccide la moglie poi si suicida: la coppia era di Monza

Dramma a Lussinpiccolo, in Croazia, piccolo paesino dell'isola di Lussino affacciato sull'Adriatico divenuto teatro di un omicidio-suicidio che ha coinvolto una coppia monzese.

I corpi senza vita di due pensionati, Edoardo Perot, 82 anni, e Italba Giuseppina Vanzati, 72 anni, sono stati trovati senza vita all'alba di lunedì in un'abitazione in via Josipa Kašmana. Intorno alle sei e trenta è intervenuta la polizia insieme al personale sanitario. Inutili i tentativi di rianimazione: per i due coniugi non c'era ormai più nulla da fare. La notizia è stata riportata dai quotidiani locali e da TriestePrima. Secondo i primi elementi emersi sembra essersi trattato di un omicidio e suicidio: il pensionato avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita, gettandosi dalla finestra dell'abitazione in cui risiedeva. Gli operatori del pronto soccorso, allertato dai vicini, avrebbero tentato di rianimarlo senza successo.

Secondo quanto confermato da fonti dell'ambasciata italiana a Zagabria la coppia era originaria di Monza. Il rapporto tra i due coniugi da tempo sembra fosse teso e un anno fa, dopo il rientro della moglie in Italia, il marito avrebbe reagito male, tentando il suicidio.