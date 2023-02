Uccide a coltellate il cane che aveva aggredito il suo meticcio

La dinamica è ancora tutta da accertare e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire che cosa è successo esattamente. Sulla vicenda, che ha dell'incredibile, stanno indagando i militari di Bellusco. L'unica certezza è che un cane - un amstaff di 4 anni - è morto accoltellato da un uomo di 61 anni che poco prima sarebbe stato aggredito dal cane mentre era a passeggio con il suo meticcio di 6 anni.

Il fatto è accaduto questa mattina, sabato 25 febbraio, a Busnago. Secondo quanto riferiscono i militari il cane - di proprietà di una coppia di 38enni che in quel momento non si trovavano in casa - sarebbe riusciuto a scavalcare la recinzione del giardino. In quel momento stava passando il 61enne insieme al suo meticcio di taglia media. Dalle prime informazioni fornite dai carabinieri sembrerebbe che l'amstaff abbia aggredito il cane alle orecchie e alle zampe, e poi si sia scaraventato contro l'uomo morsicandogli l'avambraccio sinistro e il pollice della mano sinistra. A quel punto l'uomo sarebbe corso a casa a prendere un coltello per dividere i due cani e ritornato sul posto con il fendente avrebbe ucciso l'amstaff.

Sul posto oltre ai carabinieri sono giunti gli operatori del 118 che hanno trasferito il 61enne all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Dopo le cure del caso l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sia l'amstaff sia il meticcio erano regolarmente microchippati e registrati all'anagrafe canina.