Quanto siano riusciti a portare via dalle casse dell'ufficio postale e dal sistema di prelievo automatico del postamat i malviventi che nella nottata tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio hanno colpito la sede di Poste Italiane in piazza Papa Giovanni XXIII a Brugherio, ancora non è noto. Il bottino è in corso di quantificazione. Ma la certezza è che i danni sono ingenti. Tanto che l'ufficio postale è stato costretto a chiudere. E una data per la riapertura e la ripresa dei servizi ancora non c'è.

L'esplosione nella notte

L’esplosione è avvenuta alle due e mezza. Il boato ha risvegliato i residenti di tutta la zona. La deflagrazione, evidentemente fuori controllo, ha devastato l’intero ufficio postale anche se con tutta probabilità i malviventi puntavano a mettere fuori uso il postamat per scappare con il denaro dello sportello di prelievo automatico. L'esplosivo dovrebbe essere stato posizionato all’esterno e la deflagrazione ha causato danni gravi con le vetrate distrutte, le sedie proiettate oltre l’edificio, sul marciapiedi della piazza e i monitor sradicati dai soffitti. Una devastazione che ha fatto sì che la sede non potesse essere operativa “a causa degli ingenti danni provocati dall’esplosione che hanno compromesso l’intera struttura”, come reso noto da Poste Italiane in una nota.

Le indicazioni per i clienti

“Da oggi, per il ritiro della corrispondenza in giacenza, per il pagamento delle pensioni e per alcune operazioni Bancoposta legate ai conti (Versamento di assegni bancari/circolari su libretti di risparmio cartacei, incasso bonifici domiciliati, richieste di sostituzioni carte Postamat e carte Libretto ecc) i cittadini possono rivolgersi al l’Ufficio Postale di Carugate in via San Francesco D’Assisi, 1 dove è stato attivato uno sportello dedicato. L’Ufficio di Carugate è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35” spiegano da Poste Italiane. Per tutti gli altri servizi sono a disposizione gli Uffici Postali di San Damiano di Via della Vittoria, 43 e di San Maurizio al Lambro in Via della Repubblica, 23 e gli altri uffici postali del territorio. L’Ufficio Postale di Brugherio riaprirà non appena saranno terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabile.