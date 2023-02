"L'ufficio comunale con la vetrata rotta da 5 mesi"

"La vetrata dell’ingresso dell’ufficio Tributi di Monza è rotta ormai da mesi. Adesso siamo a febbraio e la crepa resta. Anzi si è ampliata ed è apparso un cartello che invita le persone a non appoggiarsi. Speriamo che si intervenga in fretta prima che succeda un incidente". A segnalare il problema alla redazione di MonzaToday è Salvatore Russo, ex consigliere comunale e oggi componente del direttivo della segreteria cittadina della Lega.

Russo ha inviato alla nostra redazione la foto della vetrina danneggiata presumibilmente da un sasso scattata a metà ottobre 2022, e una scattata pochi giorni fa. Dove, oltre alla crepa che si è ampliata si nota anche un cartello con cui si invitano i cittadini a non appoggiarsi perché la vetrata è rotta. L'ufficio Tributi è in via Arosio, proprio davanti alla stazione, un luogo di forte passaggio.

"Probabilmente i dipendenti comunali avranno da tempo avvisato gli uffici competenti - prosegue Russo -. Ma dopo 5 mesi da quella foto il problema non è stato risolto. Anzi si è ampliato. Mi auguro che si intervenga velocemente. In quell'ufficio, infatti, oltre al problema della vetrata rotta c'è anche quello dell'aria condizionata che non funziona. Mancano ancora un po' di mesi all'arrivo della canicola. Speriamo che dipendenti ed utenti non debbano soffrire come già successo l'anno scorso, ma che ci si muova per tempo per riparare o sostituire l'impianto".