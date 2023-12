Un accordo tra i carabinieri e l'università Bicocca per contrastare la criminalità

L’Arma dei carabinieri e l’Università Milano-Bicocca insieme per il contrasto della criminalità. Lunedì, presso la Caserma “Ugolini” di via della Moscova, sede del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, la rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Professoressa Giovanna Iannantuoni e il Generale di Brigata Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, hanno sottoscritto un’intesa, di durata triennale, per le attività di collaborazione tra l’Arma e l’Università Bicocca, in settori di studio relativi al contrasto della criminalità con un focus particolare sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il personale dell’Arma, appartenente agli organi investigativi più qualificati, potrà partecipare a percorsi universitari di approfondimento per l’aggiornamento professionale e, contestualmente, trasferire la propria esperienza tecnico operativa agli studenti dell’Università, svolgendo periodi di docenza e realizzando mirati eventi. Di fronte ad una criminalità essenzialmente orientata a inquinare il tessuto economico, l’aggressione ai patrimoni illeciti è parte integrante della “cultura investigativa” dell’Arma, a tutela della rete produttiva del Paese. In tale quadro, l’intesa siglata tra l’Università Bicocca e il Comando Legione Carabinieri Lombardia è ulteriore strumento per accrescere la qualità delle indagini alla luce dell’evoluzione della normativa e dell’uso delle piattaforme digitali.