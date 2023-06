Un anno di vittorie contro il crimine con i carabinieri di Monza e Brianza

Ogni anno costituisce occasione utile per bilanci e riflessioni sul periodo trascorso. Uno sguardo a quanto fatto sino ad oggi lo hanno dato i carabinieri di Monza e Brianza in occasione del 209esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma che sarà celebrato in piazza Duomo con una cerimonia il 5 giugno. Pensando a quanto fare anche domani con immutato impegno.

I risultati mostrano che, rispetto al 2021, l’Arma di Monza Brianza ha perseguito il 10% in più di delitti (28.402), deferito all’autorità giudiziaria il 12% in più di persone ritenute responsabili di reati (3.821), proceduto al 90% in più di arresti (970), avanzato il 58% in più di proposte di misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, triplicato i sequestri di sostanza stupefacente (divenuti già solo nel primo quadrimestre di quest’anno quattro volte il dato totale di tutto il 2022) e, sul piano dell’azione di controllo del territorio, controllato il 7% in più di mezzi ed il 12% in più di persone controllate su strada.

Un risultato di tutto rispetto, che ha visto impegnati nell'anno appena trascorso gli uomini dell'Arma del comando provinciale provinciale di Monza e Brianza in numerose operazioni di servizio. Ecco le più importanti

Compagnia carabinieri di Vimercate

Mantide della Brianza (luglio 2022) - Operazione di servizio conclusa dalla Stazione di Bellusco che ha tratto in arresto la donna balzata poi agli onori delle cronache giudiziarie come “Mantide della Brianza”. Le indagini, avviate a seguito delle denunce di uomini giunti in ospedale in stato confusionale, hanno evidenziato come gli stessi fossero stati opportunamente raggirati dalla donna, per poi finire narcotizzati e rapinati.

(agosto 2022) - La nota rapina commessa nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria di Carnate in danno di un operaio nigeriano, minacciato di morte “perché sei nero”. Estorsione ed usura in danno di una donna in difficoltà economiche (novembre 2022) - Attività di p.g. della Compagnia di Vimercate, i cui militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 soggetti, tutti italiani, responsabili di aver prestato ad una donna in difficoltà finanziarie del denaro applicando un tasso usuraio (30%) nonché di estorsione continuata ed aggravata. -

Compagnia Carabinieri di Desio

Groane's Marker park (novembre 2022) - Nell’agosto 2019 due cittadini senegalesi vennero attinti uno da un colpo di pistola, l’altro accoltellato con un machete, ad opera di due soggetti descritti come magrebini all’interno della fitta vegetazione del Parco delle Groane. I militari della compagnia di Desio hanno così avviato mirate attività info-investigative da cui è emerso che l’azione delittuosa era legata al mondo degli stupefacenti, in cui un nutrito gruppo di pusher dimoravano stabilmente in una porzione del parco naturale, convertito in punto vendita (aperto 24/7) delle più comuni e pericolose droghe immesse sul mercato (eroina, cocaina e hashish). Gli accertamenti hanno poi condotto all’individuazione di un più vasto e articolato traffico di sostanze stupefacenti di portata internazionale. Infatti, l’escalation di grossi quantitativi di droga smerciata e le cospicue transazioni di denaro consentivano agli inquirenti di tracciare una vera e propria “via della seta” che collegava l’Olanda con il citato polmone boschivo italiano. Grazie anche alla collaborazione con la polizia tedesca e la guardia civil spagnola, in varie occasioni si è riusciti a frenare l’ingresso dello stupefacente nel nostro territorio. L’indagine ha quindi permesso, complessivamente, di arrestare 12 persone in flagranza e 9 persone a seguito di ordinanza di custodia cautelare., deferire 28 persone in stato di libertà (di cui 2 per tentato omicidio); inoltre 9 persone sono state indagate all’estero, da Forze di polizia estere (di cui 1 arresto in flagranza con sequestro di 5 chilogrammi di cocaina). Ragguardevoli anche i sequestri di denaro, 403 mila euro in contanti e di stupefacente (circa 1,5 chilogrammi di hashish e circa 12,5 chilogrammi di cocaina), 2 pistole, 3 armi bianche (una roncola, un’accetta ed una machete) nonché 2 autovetture dotate di doppio fondo per occultare e trafficare stupefacenti e denaro.

Compagnia carabinieri di Monza

Papiro (settembre 2022) - La compagnia di Monza concludeva un’articolata indagine in merito ad un’organizzazione criminale dedita alla truffa ai danni dello Stato ed allo spaccio di farmaci oppiacei conosciuti nei teatri di guerra della Siria e dell’Afghanistan come droga del combattente, ottenuti mediante prescrizioni mediche, rilasciate da medici compiacenti, rivenduti poi in un mercato parallelo, con profitto e danno corrispondente per milioni di euro. L’operazione consentiva di segnalare all’autorità giudiziaria complessivamente 27 indagati, di cui 11 in stato di arresto, nonché il sequestro di un cospicuo quantitativo di medicinali indebitamente acquisiti.

Compagnia carabinieri di Seregno