Un fondo di due milioni di euro per contrastare la povertà

Due milioni di euro a sostegno di progetti per contrastare la povertà nelle provincie di Monza e Brianza, Como, Lecco, Sondrio e Varese. I fondi sono stati stanziati – all’interno di un progetto triennale - dalla Fondazione Cariplo e da Acsm Agam. Obiettivo aiutare le famiglie messe in ginocchio dalla pandemia. Fondazione Cariplo e Acsm Agam metteranno a disposizione un milione di euro a testa.

La Fondazione e la multiutility lombarda sosterranno i fondi attivati dalle singole Fondazioni di Comunità (tra cui quella di Monza e Brianza) per supportare e valorizzare in modo mirato le iniziative e le organizzazioni impegnate nel contrastare le diverse condizioni di povertà (alimentare, digitale, educativa). Già in passato le due realtà avevano messo in campo fondi per sostenee progetti a sostegno di realtà bisognose.

"Crisi sanitaria, economica e sociale stanno generando enormi difficoltà per moltissime persone, aumentando le disuguaglianze e le divisioni all’interno delle comunità – commenta Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo - Davanti a questa situazione è indispensabile unire le forze. I Fondi di contrasto alla povertà, che Fondazione Cariplo sta promuovendo insieme alle Fondazioni di Comunità, hanno esattamente questo scopo: generare uno spazio di collaborazione aperto, in cui i diversi soggetti che operano sul territorio possano convergere nella raccolta di risorse per rispondere ai bisogni emergenti.

“La vicinanza ai territori in cui operiamo e di cui siamo espressione – hanno sottolineato Paolo Busnelli e Paolo Soldani, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acsm Agam – è centrale nelle attività del gruppo, volte a generare valore e sviluppo a beneficio delle comunità locali. Attraverso la partnership con Fondazione Cariplo, intendiamo assicurare un aiuto concreto in un momento estremamente complesso e promuovere una rete di solidarietà e di attenzione nei confronti dei tanti settori in difficoltà”.