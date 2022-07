Due uomini trovati morti in casa

Nella giornata di mercoledì 27 luglio due uomini sono stati trovati senza vita all'interno delle loro abitazioni in Brianza.

Il primo ritrovamento è avvenuto a Limbiate, intorno alle 13. La vittima, che aveva 56 anni, si trovava nella sua casa al Villaggio dei Giovi. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco. A lanciare l'allarme i vicini di casa che da tempo non lo vedevano. Presumibilmente l'uomo era morto da alcuni giorni.

Sempre ieri, ma ad Arcore, è stato trovato senza vita anche un uomo di 47 anni. L'allarme era stato lanciato dai colleghi insospettiti dall'assenza dell'uomo che la mattina non si era presentato in ufficio e non rispondeva al cellulare. Quando i carabinieri e la polizia locale sono entrati nell'abitazione l'uomo ormai era già senza vita.

Sono in corso le indagini.