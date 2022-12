L'uomo confuso che girovagava a piedi e salvato da un automobilista

Mentre a bordo della sua auto stava per imboccare la Valassina si è imbattuto in un uomo che stava attraversando a piedi la pericolosa e trafficata arteria stradale. Non ci ha pensato due volte: ha messo le quattro frecce e si è avvicinato a quell'uomo che - era evidente - fosse in difficoltà. Ma a quel punto per il soccorritore è iniziata una sorta di 'calvario' nell'attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Il fatto è accaduto venerdì 2 dicembre intorno alle 13.35 a Monza. A raccontarlo Roberto Civati, referente del Gruppo controllo di vicinato cittadino. "Può sembrare una barzelletta, ma è pura realtà - spiega -. Sto entrando nella Ss36 dalla rotonda di viale Lombardia direzione Lissone. Mi trovo una persona, giubbotto bianco e berretto, a piedi in mezzo alla carreggiata, che girovaga confuso. Mi fermo in un punto critico, accendo le quattro frecce, e lo sollecito ad allontanarsi e mettersi in sicurezza, ma l'uomo non capisce".

Civati chiama subito i soccorsi. "Ho telefonato al centralino della polizia locale ma non mi hanno risposto, ho provato a chiamare il numero unico d'emergenza 112 ma il telefono non squillava. A quel punto ho chiamato il 118 che a sua volta mi ha passato i carabinieri ai quali ho fornito la posizione". Ma intanto quell'uomo a piedi si era allontano e Civati lo ha seguito per poi richiamare i militari e fornire la posizione aggiornata.

"Per fortuna l'ho ritrovato sul viale Lombardia - prosegue -. Ho cercato di intrattenerlo e nel frattempo di chiamare il 112 che mi ha avvisato dell'attivazione dei soccorsi. Intanto quell'uomo, che parlava in inglese, si è incamminato verso il McDonald's. Aveva fame e non aveva una casa. Nel frattempo mi ha chiamato la polizia locale che mi ha riferito di aver ricevuto il contatto dai carabinieri e mi chiedeva aggiornamenti. Però non sono potuti intervenire perché non avevano la pattuglia disponibile".

Roberto Civati non si è arreso e ha tentato quindi la carta del volontariato: di lasciare quell'uomo confuso e affamato da solo in strada non ne aveva assolutamente intenzione. "Ho chiamato un volontario della Croce Rossa ma purtroppo mi ha spiegato che non c’erano ambulanze disponibili perché tutte impegnate in altri servizi di urgenza". Quell'uomo intanto continua a camminare e Civati, insieme a una passante, lo ha accompagnato al fast food per comprargli un panino.

"Mentre mangiava al caldo ho chiamato i numeri di emergenza - conclude -. Sono arrivati anche due volontari fuori servizio della Croce Rossa che nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi si sono presi cura dell'uomo. Quando me ne sono andato alle 15.15 ho ricevuto la telefonata dei carabinieri che chiedevano aggiornamenti sulla situazione ".

Civati è amareggiato e ha deciso di raccontare la vicenda su Facebook chiedendo l'intervento del sindaco Paolo Pilotto e dell'assessore al Welfare Egidio Longoni per trovare soluzioni adeguate per il futuro quando, magari un altro cittadino, si troverà a dover intervenire con persone fragili in difficoltà.