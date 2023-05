Lite in strada, uomo accoltellato: 39enne in ospedale

Un uomo di 39 anni ferito con un'arma da taglio - forse un coltello o dei cocci di bottiglia - e indagini in corso. Sono stati i residenti i primi a dare l'allarme nella tarda serata di venerdì 26 maggio, a Desio, in via Grandi. Qualcuno ha sentito delle urla provenire dalla strada e ha assistito a una lite tra due persone, due cittadini di origine tunisina, uno dei quali poi è rimasto a terra, ferito.

I fatti sono avvenuti alle 23.40 circa e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica insieme ai carabinieri della compagnia di Desio che ora indagano sull'episodio. In via Achille Grandi venerdì sera c'era anche il sindaco Simone Gargiulo. "Stavo rincasando dal concerto della serata inaugurale della stagione del Parco Tittoni quando ho notato cinque pattuglie dei carabinieri in via Grandi e mi sono subito fermato" ha raccontato a MonzaToday.

"Ho appreso quanto accaduto su cui sono in corso accertamenti. Si tratta di una zona da cui ufficialmente non sono mai pervenute segnalazioni di criticità" ha specificato. Il 39enne è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Il responsabile dell'aggressione, secondo quanto al momento reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, è stato identificato e sono in corso alcuni accertamenti. A condurre le indagini sono i militari della compagnia di Desio.

Sul fronte sicurezza il primo cittadino ha annunciato che dal 1 giugno prenderà servizio il nuovo comandante della polizia locale e sono stati assunti altri 9 agenti. "Sono in programma servizi di presidio e controllo durante la stagione estiva in collaborazione con la questura e con l'Arma dei carabinieri" ha aggiunto, annunciando anche l'attivazione del terzo turno della polizia locale per un controllo più capillare del territorio. "Abbiamo avuto un incontro con la prefettura per la redazione del protocollo contro la malamovida e a breve verrà emanata l'ordinanza che vieta sul territorio comunale il consumo di bevande in contenitori di vetro".

"Ringrazio i cittadini che hanno lanciato tempestivamente l'allerta per permettere l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Mi auguro che le indagini possano portare ad accertare la dinamica dell'accaduto e individuare le responsabilità. Via Grandi si trova in pieno centro e non sono mai arrivate segnalazioni rappresentative di particolari situazioni critiche. In avvio della stagione estiva è previsto un rafforzamento di pattugliamenti e controlli, invito la cittadinanza a segnalare luoghi su cui è necessario concentrare le azioni di controllo e prevenzione in modo da poter aiutare le forze dell'ordine ad indirizzare le proprie attività" ha dichiarato Andrea Villa, vicesindaco di Desio e assessore con delega alla polizia locale e alla sicurezza.