Uomo con una ferita alla schiena soccorso in un giardinetto a Monza

Un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale venerdì mattina sono intervenuti all'interno dell'area verde di via Marco d'Agrate dove un uomo è stato trovato con una ferita da arma bianca alla schiena.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza l'allarme è scattato intorno alle 12.30 e i primi ad intervenire sono stati gli agenti del comando di via Marsala che hanno trovato il ferito - un uomo di 65 anni - nei giardinetti. In via Marco d'Agrate anche i sanitari del 118 giunti con un'automedica e un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo che riportava una ferita penetrante da arma bianca alla schiena. Al momento dell'arrivo dei soccorsi il 65enne è risultato sveglio e cosciente ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Indagini in corso per ricostuire la dinamica dell'accaduto.

* Articolo in aggiornamento *