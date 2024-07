Lite nel parcheggio del supermercato, 50enne accoltellato da uno sconosciuto

Il diverbio, con la lite in mezzo al parcheggio di un supermercato. Poi l'aggressione durante la quale è spuntato anche un coltello. In pieno giorno.

Un uomo di 50 anni è stato ferito con un'arma bianca, una lama o forse un coltellino, domenica in tarda mattina a Seveso, fuori dal parcheggio di un supermercato in via Montello. Qui pochi istanti dopo mezzogiorno sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno insieme a un'ambulanza e un'automedica inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Il personale sanitario ha trasferito l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza mentre dell'aggressore si sarebbero perse le tracce.

L'uomo infatti si sarebbe allontanato subito dopo il ferimento. A scatenare il diverbio sarebbe stato, secondo la prima ipotesi, un rimprovero da parte del 50enne per le condizioni in cui si trovava l'altro uomo che forse sarebbe stato ubriaco. E in risposta alle parole di quello sconosciuto, è arrivata la coltellata. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Seregno.