L'uomo accoltellato durante una cena tra amici con un grosso coltello da cucina

Una cena tra amici che si è conclusa in ospedale con un uomo ricoverato in gravissime condizioni. L'uomo sarebbe stato accoltellato da un amico poi arrestato per tentato omicidio.

Il gravissimo episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 16 novembre, a Seveso. Secondo quanto riferiscono i carabinieri tempestivamente intervenuti sul posto l'aggressore - un 55enne brianzolo, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi nonché per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza - avrebbe aggredito un 47enne con il quale stava cenando. La vittima, originaria del comasco e senza fissa dimora, risulta disoccupata a incensurata.

I carabinieri che hanno condotto le indagini riferiscono che l’indagato, che nel corso della serata avrebbe alzato il gomito insieme alla vittima e a un altro amico di 48 anni, improvvisamente, durante una discussione per futili motivi avrebbe impugnato un coltello da cucina con la lama lunga 20 centimetri e avrebbe accoltellato il 47enne all'addome procurandogli una gravissima ferita con la fuoriuscita di una parte di intestino.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto il 118, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Seregno e quelli della stazione di Seveso. Il ferito è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso: le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. L'uomo, come riferiscono i carabinieri, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto Chirurgia e dovrà essere sottoposto a un intervento.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica del tribunale di Monza, il 55enne arrestato è stato trasferito nel carcere di Monza in attesa dell’udienza di convalida.