Monza, aggredito da sconosciuto mentre è al bar: 30enne finisce in ospedale

Mentre era al bar sarebbe stato aggredito, con uno schiaffo al volto, senza alcun apparente motivo da uno sconosciuto. Almeno questo il racconto che la vittima, un trentenne di origine egiziana, residente a Monza, ha fatto ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia cittadina che nella serata di domenica 11 ottobre sono intervenuti a San Rocco.

Nel locale, in via Sant'Alessandro, intorno alle 20 insieme ai militari dell'Arma sono arrivati anche i soccorsi del 118. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza preallertata in codice giallo. La vittima, che non ha alcun precedente penale, ha raccontato ai carabinieri l'accaduto, spiegando di essere stato aggredito senza motivo da un uomo - descritto come originario dell'Est Europa - che poi si sarebbe allontanato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 30enne è stato medicato dal personale sanitario e accompagnato da un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Ora sull'episodio indagano i carabinieri.