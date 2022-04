Aggredito da due cani: un 58enne finisce in ospedale

Un uomo è stato aggredito da due cani ed è finito in ospedale in codice giallo. Il fatto è accaduto questa mattina, domenica 24 aprile, a Montorfano comune di poco più di 2.400 abitanti in provincia di Como.

Secondo le prime informazioni raccolte dai colleghi di Quicomo attraverso alcune persone che hanno assistito alla scena, l'uomo sarebbe stato aggredito da due cani di razza lupo cecoslovacco. L'aggressione sarebbe avvenuta questa mattina poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Como ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si hanno informazioni in merito a come i due cani abbiano aggredito il 58enne.

L'uomo è stato subito trasferito in codice giallo all'ospedale di Erba.