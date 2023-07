L'uomo in difficoltà che entra in un bar armato e chiama la polizia: "Venite, ho una pistola"

Non aveva alcuna intenzione di compiere un gesto eclatante o di ferire qualcuno. La sua unica intenzione era quella di chiedere aiuto. Perché quell’uomo, 54enne monzese, stava attraversando un periodo di difficoltà e a breve avrebbe rischiato di finire in mezzo a una strada. Così che ha deciso di prendere una pistola, di entrare in un bar e sedersi tranquillamente a un tavolino e poi telefonare alla centrale operativa della polizia di Stato e avvisare che era armato.

Il fatto è accaduto a Monza, nel primo pomeriggio di giovedì 20 luglio. L’uomo era seduto all’interno di un bar tabacchi di via Appiani. Gli agenti della questura di Monza si sono immediatamente precipitati sul posto e hanno notato quell’uomo tranquillo seduto al tavolino che stava fumando una sigaretta. Quando gli agenti si sono avvicinati il 54enne ha confermato di essere la persona che stavano cercando e si è fatto perquisire.

Era armato con una pistola Rhoner Sportwaffen gmbh mod. 15 cal 8mm, a salve prodotta in Germania ma la cui vendita è vietata in Italia, con caricatore rifornito di 5 cartucce a salve. L’uomo è stato quindi accompagnato in questura dove si è confidato con i poliziotti raccontando la situazione drammatica che sta affrontando. Ha serie difficoltà economiche tanto che è stato costretto a vendere la sua casa e attualmente vive in un albergo nel Milanese, ma solo fino al prossimo weekend ha la disponibilità di pagare il soggiorno. L’uomo è già seguito dai servizi sociali. “Il mio era solo un gesto dimostrativo - avrebbe spiegato l’uomo ai poliziotti -. Volevo solo richiamare l’attenzione e chiedere aiuto allo Stato”. Al termine degli accertamenti il 54enne è stato segnalato per procurato allarme e ricettazione, mentre la sua situazione personale sarà evidenziata al comune di residenza.