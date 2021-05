Uomo armato barricato in casa, dopo ore di trattativa si è consegnato ai carabinieri

In via Pellico a Nova Milanese

Una trattativa delicata durata ore e terminata solo intorno alle 19 quando il 52enne che martedì mattina si era barricato in casa a Nova Milanese ha gettato la pistola che teneva in pugno - e con cui pare abbia anche esploso alcuni colpi in aria - e a quel punto le forze dell'ordine hanno fatto ingresso nell'abitazione.

Un intervento iniziato intorno alle 11 del 4 maggio quando in via Silvio Pellico in seguito a una lite domestica la situazione è precipitata e l'uomo - 52 anni - si è asserragliato in casa. La mobilitazione della macchina dei soccorsi ha visto intervenire i carabinieri della compagnia di Desio che hanno circondato il palazzo e i vigili del fuoco con diverse squadre dal comando provinciale di Monza e Brianza insieme alla polizia locale. In azione anche il negoziatore del comando provinciale dell'Arma di Monza che durante tutte queste ore ha cercato di instaurare un dialogo e una trattativa con l'uomo.

Un intervento che fortunatamente si è risolto per il meglio dopo ore di apprensione. La polizia locale martedì ha chiuso il tratto e isolato il condominio tenendo a distanza la folla di curiosi che in queste ore era accorsa sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.