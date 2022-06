"C'è un uomo chiuso nel parco", soccorsi ai giardinetti

Un uomo rimasto chiuso tutta la notte nel parco, di notte, e soccorso. Una chiamata al 112 lunedì mattina ha fatto intervenire in via Azzone Visconti un'ambulanza del 118 e la polizia locale, per una persona rimasta bloccata nell'area dei giardinetti dopo la chiusura dei cancelli. A chiamare i soccorsi e a segnalare la presenza dell'uomo è stata una lettrice di MonzaToday.

"Sono una cittadina che questa mattina ha dovuto chiamare il 112 perché nei giardini di via Grassi/via Azzone Visconti alle ore 8.15 era chiuso dentro un uomo. I giardini vengono chiusi la sera da qualche giorno ed è già la seconda volta in meno di una settimana che non vengono riaperti la mattina" ha segnalato alla redazione.