In strada in pieno giorno con due coltelli: "Mi servono per difendermi"

A passeggio con due coltelli al seguito in città, in pieno giorno. Un uomo di 68 anni di origini calabresi è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Seregno dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico di 16 e 20 centrimetri mentre camminava nel quartiere “Lazzaretto”. Il 68enne ha violato l’art. 4 della legislazione sulle armi (l. 110/1975) che ne vieta anche il semplice porto.

I militari dell’Arma hanno notato l'uomo durante un servizio di controllo, mentre percorrevano via Antonio Vivaldi. Il 68enne era bordo strada e stava discutendo con due donne affacciate dal balcone di una delle palazzine della zona. L'uomo - operaio, celibe, incensurato - è stato così identificato.

"Non ho nulla con me, non ho nulla di illegale” avrebbe detto ai carabinieri, cercando di aprire la cerniera del borsello che aveva a tracolla il minimo indispensabile. E da lì sono spuntati i coltelli. "Li uso per autodifesa, non si sa mai” ha tentato di giustificarsi il 68enne. Le due armi bianche sono state sequestrate e per l'uomo è scattata una denuncia in stato di libertà.