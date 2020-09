Provano a vendere droga da ubriachi a 21enne in stazione e poi lo derubano: arrestati

Prima, completamente ubriachi, hanno cercato di vendere una dose di droga a un 21enne mentre aspettava un treno in stazione. Poi lo hanno derubato, strappandogli di mano un paio di occhiali da sole e cercando di sottrargli anche l'orologio che portava al polso. Per questo due cittadini marocchini di 28 e 32 anni nei giorni scorsi sono finiti in manette a Monza.

A chiedere l'intervento della polizia è stata la stessa vittima, 21 anni, cittadino originario dell'Afghanistan. Il giovane ha chiamato la centrale operativa e ha segnalato la presenza dei due soggetti, descrivendoli. I dettagli relativi alla posizione e all'abbigliamento hanno permesso agli agenti della Questura di Monza di reggiungere i due e di fermarli.

Dopo i primi accertamenti, nella tasca di uno dei due giovani sono stati rinvenuti gli occhiali rubati poco prima insieme a una bustina di marijuana contenente droga per poco più di un grammo e mezzo. A carico dei due risultano numerosi precedenti penali tra cui un arresto, in concorso, per il medesimo reato che risale allo scorso 4 agosto 2019 per fatti avvenuti a Ravenna.