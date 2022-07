Taglia la siepe e si ferisce con la motosega, soccorso un uomo

Incidente domestico nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio in Brianza. A Verano è atterrato l'elisoccorso per assistere un uomo di sessat'anni rimasto gravemente ferito mentre tagliava una siepe. La chiamata di emergenza al centralino dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è giunta poco dopo le 18.30 e in via Della Cooperazione sono arrivati i soccorsi del 118 con le'licottero decollato da Milano e un'ambulanza insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Secondo quanto al momento emerso il sessantenne si sarebbe ferito maneggiando una motosega utilizzata per le operazioni di giardinaggio che stava effettuando. L'uomo è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.