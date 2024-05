Entra in un locale e brucia oggetti a caso poi tenta di incendiare un benzinaio: arrestato

Era pronto a dare fuoco a un distributore di benzina a Monza e aveva già estratto le quattro pistole erogatrici delle pompe del piazzale di via Lecco, riversandole a terra e appiccando il rogo all'estremità. Ma proprio in quell'istante, grazie alla segnalazione di una donna che si era vista l'uomo - 44 anni, cittadino marocchino - irrompere all'interno del suo ristorante e iniziare a incendiare oggetti a caso, vicino all'ingresso dell'attività, è arrivata una volante della polizia che lo ha bloccato. Dall'attività di ristorazione infatti il 44enne si era poi diretto al piazzale del distributore e aveva puntato alla pompa di benzina, con l'intento di dare fuoco all'impianto.

Tra l'apprensione e il panico dei passanti domenica pomeriggio in via Lecco è giunta la polizia di Stato. L'uomo è stato bloccato dagli agenti mentre ancora fuori di sé, con un accendino in mano, insultava e minacciava la donna. A ricostruire gli attimi di follia sono state le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza dell'area che hanno mostrato l'uomo intento ad aggirarsi con fare sospetto nei pressi della pompa di benzina che dopo aver estratto le quattro pistole ha dato fuoco con un accendino alla parte terminale del sistema di erogazione, innescando un principio di incendio.

Per il 44enne sono scattate le manette per il reato di tentato incendio e il giudizio per direttissima si è concluso con un patteggiamento a un anno e due mesi.