Soccorsi in codice rosso sui binari nella serata di mercoledì 13 settembre. Un uomo di 49 anni è stato travolto da un convoglio poco prima delle 21 a Tradate, in provincia di Varese.

Il treno sembra si stesse fermando in stazione quando è avvenuto l'investimento. Il 49enne sarebbe finito sotto il treno e in stazione, subito dopo la chiamata di emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tradate e i soccorsi del 118 in codice rosso (due ambulanze a auto medica), i carabinieri di Saronno e la polizia di Stato. L'uomo è stato portato all'ospedale Circolo di Varese in gravi condizioni.