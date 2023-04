L'uomo che viene sfiorato da una pietra al volto mentre cammina in centro Monza

Un sasso l'ha sfiorato al volto mentre stava camminando per strada. E' successo a Monza, in via Manzoni, nei giorni scorsi. Vittima della disavventura è stato un uomo che intorno alle 21 si trovava a transitare nel tratto a ridosso della fermata dell'autobus proprio quando un uomo - per ragioni sconosciute - ha scagliato una pietra contro la vetrina del supermercato lì presente.

Quando il passante ha sollevato disappunto per il comportamento che lo aveva messo a rischio, l'uomo ha reagito e lo ha colpito al volto con un pugno. Si tratta di un cittadino ecuadoregno di 30 anni, residente a Carate Brianza, che aveva scagliato il sasso contro la vetrina del supermercato U2 che si trova nel tratto poi fermato da una volante della polizia intervenuta sul posto e inviata dalla centrale operativa della questura. Il 30enne, secondo quanto ricostruito, ha opposto resistenza, fisica e verbale, ai poliziotti. Ed è stato denunciato. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via che lo obbliga a restare lontano da Monza per un anno.

Sono stati tre i Fogli di Via dalla città di Monza emessi dal questore insieme a un ammonimento per violenza domestica, due avvisi orali e un divieto di accesso ai locali pubblici nell'ultima settimana.