Tragedia a Roncello, uomo si dà fuoco nel parcheggio del cimitero: morto 77enne

Tragedia poco prima delle 18 di martedì a Roncello (Monza e Brianza), al confine con la provincia di Milano. Un uomo di 77 anni, pensionato residente in un comune milanese ma originario di Roncello, è morto dopo essersi dato fuoco.

Il dramma si è consumato in via Don Locatelli, nel parcheggio del cimitero cittadino. Dopo essere sceso dalla sua vettura ed essersi cosparso di benzina in strada, ha lasciato cadere un accendino facendosi divorare dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Ma medici e infermieri nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. L'uomo, vedovo, risulta soffrisse da tempo di depressione.