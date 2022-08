Cadavere in Brianza, uomo trovato senza vita in un campo

Un cadavere in un campo in Brianza. Nella tarda mattinata di sabato, a Desio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Il ritrovamento è stato effettuato all'interno di un'area campestre, a pochi passi dall'ex carcere e alla caserma dei carabinieri, in via Caduti di Nassiriya.

Al momento sono in corso i rilievi e il sopralluogo della Scientifica: il tratto è stato transennato e si indaga per far luce sull'accaduto. Il corpo risulta fosse sepolto sotto un leggero strato di terra e non si esclude nessuna ipotesi.

Il cadavere è apparso in stato di decomposizione e la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Al momento è in corso il copralluogo da parte dei militari dell'Arma e del medico legale per verificare le cause del decesso e identificare il cadavere.