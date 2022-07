Dramma in acqua in Brianza, trovato il corpo senza vita di un uomo

Tragedia nelle acque dell'Adda lunedì pomeriggio. Nella giornata del 18 luglio è scattato l'allarme per un uomo finito nelle acque del fiume tra Cornate (Monza e Brianza) e Trezzo sull'Adda (Milano). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e ai soccorsi del 118.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto l'elisoccorso che si è alzato in volo sul fiume e il personale anitario. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il corpo senza vita del 61enne è stato riprescato dall'Adda nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe essersi trattato di una tragica fatalità: l'uomo era un pescatore che sarebbe entrato nelle acque per recuperare delle attrezzature che sarebbero cadute in acqua e sarebbe poi rimasto vittima delle forti correnti. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri.