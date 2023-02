Uomo muore sotto un treno

Un uomo di 33 anni è morto nella serata di venerdì 3 febbraio investito da un treno. Il dramma si è consumato poco prima delle 22.30 a Milano, all'altezza della stazione di Affori. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Dopo che alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è giunta una chiamata con richiesta di intervento sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e al personale della questura.

L'investimento, secondo quanto al momento emerso, sarebbe avvenuto lungo i binari a qualche centinaio di metri dalla stazione. Per il 33enne non c'è stato scampo e all'arrivo del personale sanitario l'uomo era già senza vita e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il treno coinvolto era in servizio lungo la tratta che giunge fino in Brianza, a Seveso. La circolazione per consentire l'intervento di soccorso e i rilievi dell'autorità giudiziaria è rimasta bloccata per diverso tempo ma, vista l'ora tarda e il traffico ferroviario già ridotto, non si sono registrati particolari disagi. Restano ancora da chiarire le circolstanze che hanno portato al drammatico evento.