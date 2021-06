Emmanuel, morto a 80 anni con i biglietti dell'aereo in tasca lungo i binari

Il dramma si è consumato a Monza nella nottata di mercoledì. Il corpo senza vita dell'uomo, 80 anni, originario del Ghana è stato rinvenuto lungo la massicciata all'altezza di via Visconti

In tasca i biglietti del treno per Milano e quelli di un aereo con cui era solito viaggiare da Milano a Parigi e dalla città francese al Ghana. E vicino ai binari una valigia. E' morto così, mentre camminava nel cuore della notte, al buio, lungo i binari poco distanti dalla stazione di Monza Emmanuel, l'uomo di 80 anni, originario del Ghana e residente a Bergamo.

Il corpo senza vita dell'anziano è stato rinvenuto dai soccorsi all'altezza di via Visconti, a meno di un chilometro dalla stazione del capoluogo brianzolo, nella nottata di mercoledì 30 giugno. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte e a dare l'allarme sarebbe stato lo stesso macchinista del convoglio che dopo aver lasciato la stazione di Monza ha raggiunto Arcore. E poi avrebbe chiesto ai soccorsi di raggiungere il luogo del probabile investimento e di fare una verifica. Così lungo i binari monzesi è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita della vittima. A Monza sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria.

Purtroppo inutili i tentativi di rianimare l'uomo che è morto sul colpo. Addosso all'80enne sono stati rinvenuti alcuni biglietti aerei che hanno ricostruito gli spostamenti dell'uomo che viaggiava tra il Ghana e Parigi e poi Milano. Insieme a un bagaglio accanto ai binari è stato rinvenuto anche un biglietto ferroviario per Milano. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. E pare essersi trattato di un drammatico incidente.

VIDEO | I soccorsi tra i binari