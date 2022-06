Tragedia in Brianza, uomo trovato senza vita in auto vicino a una scuola

Dramma lunedì mattina a Merate, nel Lecchese. Un uomo di 44 anni è stato trovato senza vita a bordo di un'auto parcheggiata a pochi metri da una scuola. L'allarme è scattato intorno alle 11 in via Montello.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che si sono allarmati. Il personale sanitario giunto sul posto con i mezzi di emergenza in codice rosso non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

In via Montello sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Merate che hanno condotto i primi accertamenti su quanto accaduto accertando l'identità dell'uomo. Si tratta di un 44enne residente a Brugherio, in Brianza. Dai primi riscontri pare essersi trattato di un gesto volontario.